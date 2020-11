Des catégories prioritaires ont été établies pour recevoir le futur vaccin en priorité. Les groupes ciblés sont les suivants : les personnes risquant fortement de développer une forme grave de la COVID-19 ou d’en mourir, comme les personnes d’âge avancé et celles atteintes de maladies « à haut risque ». Ceux qui habitent avec ces personnes à haut risque sont aussi visés.

(Montréal) Le vaccin contre la COVID-19 n’existe pas encore, mais quand il sera là, qui l’aura en premier ? L’Agence de la santé publique du Canada a dévoilé cette semaine ses directives préliminaires sur les populations à immuniser en priorité.

Stéphanie Marin

La Presse Canadienne

Le stock de futurs vaccins contre la COVID-19 ne devrait pas être suffisant au début pour répondre à la demande d’immunisation, souligne l’agence fédérale pour expliquer la nécessité de ces directives.

Elles sont basées sur les recommandations formulées par le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI), qui donne à l’Agence de la santé publique du Canada des conseils indépendants.

Des catégories prioritaires ont été établies, sans ordre entre les différents groupes : « il n’est pas possible d’établir une approche séquentielle tant qu’on ne connaît pas les caractéristiques du vaccin, les résultats des essais cliniques et le nombre de doses disponibles », est-il précisé.

Les groupes ciblés sont les suivants : les personnes risquant fortement de développer une forme grave de la COVID-19 ou d’en mourir, comme les personnes d’âge avancé et celles atteintes de maladies « à haut risque ». Ces maladies seront définies « à mesure qu’évoluera la base de données probantes ». Ceux qui habitent avec ces personnes à haut risque sont aussi visés.

Le CCNI a aussi mis sur sa liste les personnes les plus susceptibles de transmettre la COVID-19 aux personnes à haut risque, comme les travailleurs de la santé dans les résidences pour personnes âgées.

Sont aussi inclus ceux qui contribuent au maintien de services essentiels au fonctionnement de la société — non encore définis — mais, par exemple, les policiers, les pompiers et les employés d’épiceries.

D’autres groupes sont visés, comme ceux chez qui l’infection pourrait avoir des conséquences disproportionnées, notamment dans les communautés autochtones, et ceux qui habitent loin des centres de soins.

Ces recommandations s’appliquent uniquement aux programmes d’immunisation provinciaux financés par des fonds publics, et non aux personnes souhaitant prévenir la COVID-19 à l’aide de vaccins non inclus dans ces programmes.

Elles s’appuient sur les données disponibles au moment des délibérations du CCNI, et pourraient donc évoluer.

À quand le vaccin ?

Des efforts mondiaux sont en cours pour mettre au point un vaccin contre la COVID-19.

Au début du mois d’août, plus de 130 vaccins expérimentaux contre la COVID-19 en étaient à différents stades de développement par les universités et l’industrie, indique l’Agence de santé publique. De nombreux vaccins potentiels se sont avérés prometteurs au point que les essais cliniques sur les humains ont débuté.

Au Canada, plusieurs fabricants prévoient commencer des essais cliniques. Début septembre, un fabricant canadien a commencé les essais cliniques de phase 1, et plusieurs autres devraient parvenir à ce stade dans les prochains mois.

Mais la concurrence fait rage en ce qui concerne l’accès aux vaccins à l’échelle mondiale.

Toutefois, sept fournisseurs de vaccins expérimentaux prometteurs se sont engagés à fournir au Canada un stock de vaccins suffisant pour couvrir une partie ou la totalité de la population canadienne. Il reste à déterminer si ces vaccins seront sans danger, efficaces, autorisés au Canada, et s’ils seront recommandés par le CCNI.