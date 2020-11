COVID-19 au Québec

Dix-sept décès, 952 nouveaux cas

Le bilan de la COVID-19 au Québec s’est alourdi de 952 nouveaux cas et 17 décès. 515 personnes sont hospitalisées, dont 81 sont aux soins intensifs. Et devant la hausse de leur bilan, les régions du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de Chaudière-Appalaches passent au rouge lundi.