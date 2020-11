Une autre usine d’Olymel est frappée par une importante éclosion de COVID-19. L’abattoir de porcs de Princeville, situé dans le Centre-du-Québec, recensait lundi matin 58 cas positifs sur 370 employés, selon la santé publique.

Daphné Cameron

La Presse

Au cours du week-end, environ 140 personnes jugées à risque ont été dépistées après l’apparition de 14 cas positifs au sein du personnel.

Il s’agit de la deuxième éclosion majeure à survenir au sein d’un abattoir d’Olymel pendant la deuxième vague de la pandémie. Au cours des dernières semaines, 127 employés ont aussi contracté le virus à l’usine de transformation du porc de Vallée-Jonction, en Beauce.

« C’est sûr que ce n’est jamais facile à gérer, mais la priorité pour nous, c’est les travailleurs, parce que sans cet ingrédient-là, il n’y a rien qui est possible, donc c’est prioritaire. Il ne faut pas que les gens soient malades. On espère qu’ils récupèrent vite et qu’ils n’aient pas des formes plus sévères de la maladie », a indiqué le porte-parole d’Olymel, Richard Vigneault, en entrevue avec La Presse.

Tant à Vallée-Jonction qu’à Princeville, la majorité des cas sont survenus dans le département de la découpe, où les employés travaillent coude-à-coude.

Plexiglas entre les postes de travail, port du masque, désinfection : des mesures de mitigation étaient déjà en place dans les deux établissements depuis la première vague. Elles seront désormais renforcées.

Plan d’action

Des infirmières ont été embauchées par Olymel afin de dépister les symptômes des employés. Du personnel sera désormais affecté exclusivement à disperser les attroupements dans les aires communes ainsi qu’à s’assurer du respect des mesures de distanciation.

Le service de navette sera aussi étendu pour éviter le covoiturage. Les horaires seront réaménagés pour éviter les croisements entre les quarts de travail.

Pour éviter que des employés symptomatiques se présentent au travail, un mécanisme d’avance de salaire sera mis sur pied.

Partout en Amérique du Nord, les usines de transformation de viande sont frappées par des éclosions de COVID-19. La distanciation physique de deux mètres est difficile à appliquer et le virus SARS-CoV-2 a tendance à survivre plus longtemps dans les milieux froids et humides.

En avril, l’abattoir d’Olymel situé à Yamachiche, en Mauricie, a d’ailleurs été fermé durant deux semaines lorsqu’une importante éclosion a infecté 134 travailleurs.