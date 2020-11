Le Québec a rapporté dimanche une hausse de 965 nouveaux cas de COVID-19 et de 26 décès. La province semble toujours sur un plateau, mais les hospitalisations sont en baisse.

Alice Girard-Bossé

La Presse

Le ministère de la Santé et des Services sociaux rapporte 965 cas confirmés, portant le total de personnes infectées dans la province à 106 981.

Les plus récentes données dans la province font état de 26 nouveaux décès, dont 6 survenus dans les 24 dernières heures, 15 entre le 25 et le 30 octobre, 2 avant le 25 octobre et 3 autres à une date inconnue. Au cours de la dernière semaine, il y a eu, en moyenne, 14 décès par jour. Depuis le début de la pandémie, 6272 Québécois ont succombé à la COVID-19.

C’est dans la Capitale-Nationale où l’on déplore le plus de nouveaux décès, avec 11 de plus que la veille. Les régions du Saguenay Lac-Saint-Jean, l’Outaouais et Lanaudière recensent chacune 2 nouveaux décès. Les régions de Montréal, l’Estrie et la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine enregistrent chacune 1 nouveau décès. La Montérégie déplore, de son côté, 6 nouveaux décès.

Les autres régions n’ont pas rapporté de nouveaux décès.

Le nombre d’hospitalisations a toutefois diminué pour un total de 496 personnes hospitalisées à l’heure actuelle, soit 7 de moins que la veille. On compte désormais 84 personnes aux soins intensifs, une hausse de 2.

Le nombre de tests réalisés le 30 octobre s’est élevé à 22 553, pour un total de 3 131 159 prélèvements.