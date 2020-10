Le vaccin approche

En ce début de semaine, le vaccin contre la COVID-19 est devenu beaucoup plus proche de la réalité. Dimanche, Anthony Fauci, le pape de la COVID-19 aux États-Unis, a déclaré à la BBC que si l’un des vaccins les plus avancés est « sécuritaire et efficace », les premières personnes seront vaccinées au début de décembre. Et lundi matin, le Sun de Londres a rapporté que des hôpitaux de Londres se préparaient à une vaccination limitée des soignants au début de novembre.