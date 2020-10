Une coalition formée de 200 gyms, centres de yoga, de danse, d’arts martiaux et de CrossFit réclament le déconfinement des salles de sport, fermées depuis le 8 octobre pour freiner la propagation de la COVID-19. Selon eux, les gyms ne sont pas d’importants lieux d’éclosion.

(Montréal) Les salles de sport rouvriront ce jeudi peu importe la décision du gouvernement, clament les dirigeants de quelque 200 gymnases, centres de yoga, de danse et d’arts martiaux. Ils ont lancé un cri du cœur lundi matin à Montréal et à Québec, dénonçant la fermeture des centres d’entraînements qui prive les sportifs d’activité physique, mais affecte également les propriétaires de gyms.

Mayssa Ferah

La Presse

« On veut travailler. On veut poursuivre notre mission première qui est d’améliorer la santé des gens. On n’arrive pas à suivre la stratégie du gouvernement », dénonce Christian Ménard, vice-président de Pro Gym, lors d’un point de presse tenu lundi matin dans l’établissement de la rue Hochelaga pour interpeller le gouvernement.

Une coalition formée de 200 gyms, centres de yoga, de danse, d’arts martiaux et de CrossFit réclament le déconfinement des salles de sport, fermées depuis le 8 octobre pour freiner la propagation de la COVID-19. Selon eux, les gyms ne sont pas d’importants lieux d’éclosion.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Christian Ménard, vice-président de Pro Gym, et Tanya de Montigny, propriétaire du studio de yoga IDOLEM.

« Le 29 octobre prochain, nous ouvrirons nos salles de sport dans toutes les régions du Québec afin de redevenir le partenaire de la santé des québécois et des québécoises. Toutes les mesures sanitaires en vigueur seront respectées. Si le gouvernement d’ici là est en mesure de nous prouver, à l’aide d’études, que nous sommes une source d’éclosion, nous ferons marche arrière », peut-on lire dans communiqué transmis lundi.

« Pour l’instant, on ne défie personne. S’il y a des amendes nous sommes préparés à cette éventualité », explique M. Ménard.

Selon Tanya de Montigny, propriétaire du studio de yoga IDOLEM à Brossard, la déception et l’anxiété de la clientèle est palpable en raison du manque d’activité physique. Plusieurs salles de sport ne survivront pas à ce deuxième confinement.

« Plusieurs salles de sport se dirigent vers la faillite, les programmes sont insuffisants et les directives, contradictoires. »