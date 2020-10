Temps d’attente en santé

Plus de 1 milliard pour rattraper les retards

Si le Canada veut rattraper les retards accumulés à cause de la pandémie dans six types d’intervention en santé, il devra fournir au moins 1,3 milliard de dollars de financement additionnel dans tout le pays, estime l’Association médicale canadienne. Et ces sommes ne permettront de rattraper que les retards causés par la première vague de COVID-19, soutient l’organisme.