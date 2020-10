Selon les plus récentes informations, 11 décès supplémentaires sont venus alourdir le bilan de la COVID-19 au Québec dimanche. La province passe le cap symbolique des 100 000 personnes infectées, avec 879 nouveaux cas confirmés.

Mayssa Ferah

La Presse

Parmi les 11 morts liées au virus, 5 sont survenues dans les dernières 24 heures. On compte 5 décès entre le 18 et le 23 octobre et un décès survenu à une date inconnue.

Les nouveaux décès sont répartis dans six régions différentes. Les régions de l’Estrie, de Montréal, de l’Outaouais et de Laval rapportent chacune un décès. On recense 4 morts en Montérégie et 3 décès dans Chaudière-Appalaches.

Jusqu’à présent, 6143 Québécois ont succombé à la COVID-19.

Le nombre d’hospitalisations a augmenté de 2, pour un total de 551 personnes hospitalisées à travers la province. Parmi celles-ci, 97 se trouvent aux soins intensifs, soit 4 patients de plus que la veille.

On rapporte que 56 personnes atteintes de la COVID-19 sont entrées à l’hôpital et 54 en sont sorties.

Le nombre de cas rapportés demeure stable depuis quelque temps, avec 1000 cas par jour en moyenne. On recense dimanche 879 nouveaux cas au Québec, portant le total des cas à 100 114.

Les prélèvements réalisés le 23 octobre s’élèvent à 25 378, pour un total de 2966 329.

« En comparant les deux dernières semaines, on constate que le nombre de cas est stable, mais demeure élevé. Rappelons que ces cas peuvent devenir des hospitalisations et des décès. C’est pour ça qu’on doit continuer nos efforts pour diminuer le nombre de cas », a souligné le ministre de la Santé, Christian Dubé, sur Twitter.