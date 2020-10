(Québec) Il faut absolument ralentir la progression de la COVID-19 à Québec et Lévis, à défaut de quoi la population s’expose à « des ruptures de soins » dans les hôpitaux débordés de la région.

Gabriel Béland

La Presse

C’est le message qu’a livré vendredi un front uni d’élus provinciaux et municipaux réunis dans la capitale. La région de la Capitale-Nationale est celle qui compte, dans toute la province, le plus de cas actifs de COVID-19 par habitant. Celle de Chaudière-Appalaches est quant à elle aux prises avec des éclosions dans des hôpitaux.

« L’heure est grave dans la Capitale-Nationale et dans Chaudière-Appalaches. On observe un relâchement […] On a besoin de la coopération de tout le monde », a pressé la vice-première du Québec, Geneviève Guilbault.

Le gouvernement avertit les citoyens de ces régions. Si la situation se poursuit, la population pourrait être privée de certains soins.

« C’est le mur qui nous guette si on ne casse pas rapidement la deuxième vague », a averti Mme Guilbault, qui cite par exemple des chirurgies pour remplacement de la hanche annulées ou un diagnostic de cancer reporté.

« Ça démontre la fragilité de notre réseau de la santé », a dit la ministre, qui était entourée des maires de Québec et Lévis.

Le nombre d’éclosions a doublé depuis le 2 octobre dans la Capitale-Nationale, passant de 70 à 161 en date de mercredi. « Et ça continue », prévient la ministre.