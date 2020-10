Après avoir rapidement augmenté cet automne à partir de la rentrée, le nombre de cas confirmés rapportés quotidiennement oscille autour des 1000 par jour depuis maintenant deux semaines et demi.

COVID-19: 1038 nouveaux cas, six décès

Le plateau observé dans le nombre de nouveaux cas de COVID-19 se poursuit alors que le Québec en rapporte 1038 en ce lundi. La province déplore également six décès de plus et le nombre de personnes hospitalisées augmente de cinq.

Sur les six décès rapportés lundi, trois sont survenus au cours de la dernière semaine. Les trois autres sont survenus à une date inconnue pour le moment.

Après avoir rapidement augmenté cet automne à partir de la rentrée, le nombre de cas confirmés rapportés quotidiennement oscille autour des 1000 par jour depuis maintenant deux semaines et demie.

Ce plateau cache toutefois une hausse marquée dans certaines régions. C’est notamment le cas à Québec, qui a atteint lundi un nouveau sommet. Pas moins de 272 nouveaux cas y ont été rapportés, soit le plus grand bilan quotidien depuis le début de la pandémie. Le précédent record remontait au 5 octobre, alors que 265 cas avaient été enregistrés.

En fait, après un plafonnement au début du mois d’octobre, puis une baisse, la tendance est clairement repartie à la hausse depuis cinq jours dans la Capitale-Nationale.

En comparaison, Montréal a rapporté 193 cas confirmés lundi, pour une population près de trois fois plus grande. À l’inverse de la capitale, la métropole poursuit sa tendance à la baisse.

La région de Chaudière-Appalaches ne semble pas affectée par la reprise de la pandémie à Québec puisqu’elle demeure sur un plateau depuis deux semaines.

En orange dans le palier des alertes du gouvernement, le Saguenay-Lac-Saint-Jean vient d’entrer en zone rouge dans les statistiques. En effet, elle recense désormais plus de 10 cas par 100 000 habitants. La région rapporte aujourd’hui 47 cas, un sommet pour elle depuis le début de la pandémie.

D’ailleurs, trois des décès ont été rapportés au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Les régions de Chaudière-Appalaches, Laval et la Montérégie rapportent chacune un décès.

En date de dimanche, 532 personnes se trouvaient hospitalisées, soit cinq de plus que la veille. Du nombre, 92 se trouvent aux soins intensifs.

Le gouvernement rapporte également 21 613 prélèvements effectués samedi, portant ainsi le total à 2 822 963 depuis le début de la pandémie.

