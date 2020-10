COVID-19 : 1279 nouveaux cas et 14 décès de plus au Québec

On rapporte samedi 1279 nouveaux cas confirmés de COVID-19 et 14 morts liées au virus à travers la province.

Mayssa Ferah

La Presse

Le ministère de la Santé précise que 6 décès sont survenus dans les 24 dernières heures, auxquels s’ajoutent 8 décès survenus entre le 10 et le 15 octobre et 1 décès survenu à une date inconnue. Un décès qui a eu lieu à une date ultérieure a été retiré du bilan, puisque l’enquête a démontré qu’il n’était pas attribuable à la COVID-19.

Au total, 6032 Québécois ont succombé à la COVID-19 depuis le début de cette pandémie.

Samedi, on recense 1279 cas enregistrés lors des dernières 24 heures, portant le total des contaminations répertoriées à 92 297.

Le nombre d’hospitalisations est toujours en hausse, avec 10 patients de plus que la veille. Selon le bilan, 54 personnes infectées ont été admises en centre hospitalier et 44 ont quitté l’hôpital. En tout, 517 personnes atteintes de la COVID-19 sont à l’hôpital. Parmi celles-ci, 85 sont aux soins intensifs, soit deux de moins que vendredi.

Les prélèvements réalisés le 15 octobre s’élèvent à 26 627.

C’est dans la région de Montréal qu’on déplore le plus de cas, avec 250. À Lanaudière, on parle de 113 cas. Dans la région de Québec, on recense 174 nouvelles contaminations. On compte 187 cas en Montérégie.

Effort supplémentaire requis

« Avant la pandémie, une personne avait en moyenne 8 contacts sociaux par jour. Ces contacts ont diminué à 3 durant le confinement et ont atteint un peu plus de 5 début septembre. Si chacun réduisait ses contacts sociaux de 1 par jour, ça pourrait faire toute la différence », a précisé le ministre de la Santé Christian Dubé samedi matin sur son compte Twitter, peu avant le dévoilement du bilan de la journée.

Les Québécois composent avec diverses restrictions depuis le début du mois pour freiner la flambée de cas à travers la province. Mais pour stabiliser l’épidémie, les citoyens devront en faire plus. C’est la conclusion de l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) dévoilée vendredi.

Si la courbe est susceptible de s’aplatir, les hospitalisations et les décès pourraient continuer d’alourdir le bilan.

Selon certains experts de l’INSPQ, il est primordial de réduire davantage les contacts non essentiels et maintenir en tout temps une distance d’au moins deux mètres.

On explique également que sans l’ajout des mesures sanitaires au début d’octobre, le Québec aurait pu connaitre une croissance exponentielle des cas, des hospitalisations et des décès.

Ce que ça montre, c’est que les efforts donnent des résultats », a commenté le ministre de la Santé Christian Dubé lors d’un point de presse le jour même.

Le resserrement de certaines restrictions pourrait se poursuivre au-delà de la période initiale de 28 jours, a laissé entendre au cours de la semaine François Legault.

Le premier ministre avait alors évoqué son souhait de voir les jeunes poursuivent leurs activités sportives.

« On ne retournera pas au niveau de normalité du mois d’août […] Ce qu’on veut, c’est être capable de se rapprocher un peu de la normalité. »