CHSLD

Le manque de mesures de protection encore dénoncé

Une personne sur quatre qui est atteinte de la COVID-19 travaille dans le milieu de la santé, selon la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN), qui estime que plus doit être fait pour protéger les travailleurs alors qu’une deuxième vague touche le Québec. Le syndicat, qui représente 110 000 travailleurs de la santé et des services sociaux, dénonce que la mobilité du personnel se poursuive et que les équipements de protection ne soient pas encore optimaux.