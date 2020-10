Le bilan augmente de 843 cas et 12 décès

Pour la deuxième journée consécutive, le nombre de cas quotidiens demeure sous la barre des 1000. On rapporte lundi 843 nouveaux cas de COVID-19 et 12 décès qui s’ajoutent au bilan québécois. Le nombre d’hospitalisations est en nette augmentation, avec 20 de plus que la veille.

Mayssa Ferah

La Presse

On enregistre lundi 843 cas de COVID-19, pour un total de 86 976 personnes infectées depuis le début de cette pandémie.

On rapporte 12 décès. Parmi les morts, 4 sont survenues dans la dernière journée et 8 décès entre le 5 et le 10 octobre.

Le nombre total de décès liés au virus est désormais de 5965.

Le nombre d’hospitalisations a augmenté de 20 par rapport à dimanche, avec un cumul de 457.

Parmi ces patients, 75 sont aux soins intensifs. Un bond de 3 par rapport à la veille. Les prélèvements réalisés le 10 octobre s’élèvent à 19 161, une diminution en comparaison aux chiffres des derniers jours.

Les nouveaux cas sont répartis dans plusieurs régions du Québec. En Montérégie, où la situation demeure préoccupante, on recense 119 cas lundi. Au Saguenay – Lac-Saint-Jean, on parle de 26 cas enregistrés dans les dernières 24 heures.

À Québec, 95 cas se sont ajoutés au bilan. Dans la région de Montréal, on recense 274 cas de plus.