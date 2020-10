On rapporte dimanche 942 nouveaux cas de COVID-19 et 3 décès supplémentaires liés au virus. Le nombre de cas quotidiens recensés semble se stabiliser et le nombre d’hospitalisations a diminué, selon les plus récentes données.

Mayssa Ferah

La Presse

Aucun décès n’est survenu dans les 24 dernières heures, mais 2 décès survenus entre le 4 et le 9 octobre et un décès à une date inconnue s’ajoutent.

Depuis le début de cette pandémie, 86 133 Québécois ont été infectés et 5953 personnes ont succombé au virus. On compte 437 patients à l’hôpital, une baisse de 7 par rapport à la veille. De ceux-ci, 72 sont aux soins intensifs, un de moins que samedi.

« La comparaison des deux dernières semaines montre bien l’évolution du virus et son effet sur les décès et hospitalisations. Réduisons nos contacts pour casser la deuxième vague, on va y arriver ! », a souligné le ministre de la Santé Christian Dubé.

Les prélèvements réalisés le 9 octobre s’élèvent à 24 503. Ces trois derniers jours, on rapportait des nombres plus élevés de prélèvements qui oscillaient entre 28 000 et 29 000.

Les cas de COVID-19 préoccupent dans plusieurs régions. À Québec, 153 cas se sont ajoutés dimanche.

Dans la région de Montréal, on recense 227 cas de plus. Et en Montérégie, 168 cas ont été rapportés dans les dernières 24 heures.

Dans la région de l’Outaouais, où on a recensé une forte augmentation du nombre d’infections samedi, on signale 31 cas. Québec avait déjà annoncé que Gatineau et la MRC des Collines-de-l’Outaouais passaient au rouge. Les bars, restaurants et salles de spectacle sont désormais fermés.

Les déplacements d’une région à l’autre sont déconseillés. Des barrages policiers sont en vigueur dans plusieurs régions, mais il n’est pas interdit de les traverser. Les policiers sont présents pour sensibiliser les gens qui traversent d’une zone rouge vers une zone orange.