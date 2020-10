Regardez les points de presse des autorités provinciales et fédérales du 9 octobre.

La Presse

Gouvernement du Québec : le point de presse du premier ministre François Legault

Gouvernement du Canada : le point de presse du premier ministre Justin Trudeau.

La vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, la ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, la ministre de la Santé, Patty Hajdu, l’administratrice en chef de la santé publique du Canada, la Dre Theresa Tam, et l’administrateur en chef adjoint de la santé publique du Canada, le Dr Howard Njoo, seront présents.

12h

Gouvernement de l'Ontario : le point de presse du premier ministre Doug Ford

14h30

