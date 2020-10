Une deuxième vague plus jeune

Alors que la deuxième vague de COVID-19 surpasse désormais la première en nombre de cas quotidiens, pourquoi recense-t-on moins de décès cet automne qu’au printemps ? C’est que les plus vulnérables, âgés de 70 ans et plus, sont moins touchés, disent des spécialistes, qui préviennent toutefois que cela pourrait changer.