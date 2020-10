(Ottawa) Le ministère fédéral de la Santé tâchera de déterminer si les tests de dépistage de la COVID-19 qui sont offerts dans des cliniques privées entrent en contravention avec la Loi canadienne sur la santé.

Mélanie Marquis

La Presse

Cette pratique, qui permet de contourner les longues files d’attente que l’on a vues dans plusieurs provinces, dont en Ontario, a cours partout au pays. Plusieurs cliniques ayant pignon sur rue au Québec offrent le test moyennant un paiement qui tourne généralement autour de 200 $.

En conférence de presse à Ottawa, mardi, la ministre Patty Hajdu a dit avoir demandé à ses fonctionnaires de déterminer si elle viole la Loi canadienne sur la santé, dont l’universalité des régimes de soins de santé au pays constitue l’un des piliers.

La ministre n’a pas voulu livrer son opinion sur le dossier, plaidant qu’elle préférait attendre les conclusions de l’examen avant d’en discuter. Elle n’en a pas encore parlé non plus avec ses homologues des provinces et des territoires, préférant là aussi obtenir l’avis de son ministère avant de décrocher son téléphone.

Dans la même veine, elle n’a donc pas voulu s’avancer sur de possibles sanctions d’Ottawa, qui verse son transfert en santé dans la mesure où les provinces et territoires respectent cinq conditions édictées dans la Loi canadienne sur la santé, dont l’« universalité » et l’« accessibilité ».

Il en coûte en moyenne environ 200 $ pour subir le test dans le réseau privé au Québec. Certaines proposent par ailleurs des prix de groupe, une offre qui vise en particulier les entreprises qui voudraient procéder à un dépistage massif d’employés.