Le Québec a atteint mardi un nouveau record quotidien en rapportant 1364 nouveaux cas confirmés de COVID-19, un sommet inégalé qui continue de susciter l’inquiétude des autorités de santé publique. Le nombre de décès bondit également de 17, mais deux décès précédemment attribués au coronavirus ont été retranchés.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Ces nouvelles données, publiées en fin d’avant-midi, portent le total de personnes infectées à 81 014 depuis le début de la pandémie au Québec.

Si trois décès sont survenus dans les 24 dernières heures, la Santé publique en ajoute neuf autres s’étant produits entre le 29 septembre et le 4 octobre, ainsi qu’un avant le 29 septembre et quatre « à une date inconnue ». On retranche toutefois deux décès pour lesquels l’enquête a démontré « qu’ils n’étaient pas attribuables à la COVID-19 », ce qui porte le total à 5899 décès.

Cette deuxième vague fait des victimes, on doit faire les sacrifices nécessaires pour faire le moins de victimes possible. Christian Dubé, ministre de la Santé, ajoutant que la hausse des décès est « une conséquence de la transmission communautaire et de la progression du virus »

Comme lors de la première vague, la COVID-19 s’avère surtout mortelle chez les personnes plus âgées. Depuis une semaine, tous les décès ont été enregistrés chez les 60 ans et plus. Les deux tiers de ces décès sont survenus dans des résidences pour personnes âgées ou des CHSLD. Or, plus de la moitié des nouveaux cas sont survenus chez les moins de 50 ans, surtout chez les 20-29 ans (16,3%).

La tendance à la hausse se traduit également dans le nombre d’hospitalisations, qui augmente de 36 par rapport à la veille. Tout près de 400 patients (397) sont maintenant hospitalisés au Québec, dont 67 se trouvent aux soins intensifs, soit une hausse de cinq personnes en 24 heures.

D’après les chiffres officiels, 20 339 prélèvements ont été réalisés le 4 octobre dernier. Rappelons que lors de la première vague de la crise sanitaire, le sommet en termes de nombre de cas avait été atteint le 15 avril, avec 1104 nouvelles infections.

Plusieurs régions concernées

Les décès annoncés mardi se dispersent dans plusieurs régions. Le plus lourd bilan est observé à Montréal, où l’on déplore trois nouvelles victimes. Les régions du Bas-Saint-Laurent, de Québec, de Chaudière-Appalaches et de la Montérégie rapportent chacune deux décès. Enfin, l’Estrie, la Gaspésie, Laval et Laurentides déplorent un décès chacune.

La hausse des nouveaux cas confirmés de COVID-19 se fait sentir partout au Québec. La tendance à la hausse se poursuit ainsi dans toute la région du Grand Montréal. On recense ainsi 442 nouveaux cas sur l’île, 223 en Montérégie, 98 à Laval, 88 dans Lanaudière et 74 dans les Laurentides. Lundi, la métropole montréalaise avait recensé 329 nouvelles infections.

Avec 201 nouveaux cas, Québec continue aussi à être la région la plus touchée par la COVID-19, en fonction de sa population. La capitale affiche en effet un taux de 24 cas par 100 000 habitants, sur une moyenne de sept jours. On y avait rapporté 265 cas lundi.

La région voisine, celle de Chaudière-Appalaches, affiche également une importante hausse mardi, avec 88 nouveaux cas. L’Outaouais poursuit pour sa part sa tendance à la hausse, avec 66 nouveaux cas.

-Avec Pierre-André Normandin