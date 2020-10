(Montréal) Le nombre de nouveaux cas de COVID-19 poursuit son augmentation. Dans les dernières 24 heures au Québec, il y a eu 1052 nouvelles personnes infectées. Aucun décès n’est survenu dans la dernière journée, mais six décès survenus entre le 25 et le 30 septembre et un décès avant le 25 septembre s’ajoutent au bilan, pour un total de 5857 morts du virus.

Véronique Lauzon

La Presse

Jeudi, la province avait rapporté 933 nouveaux cas de COVID-19. Il fallait remonter au début du mois de mai pour trouver autant de nouveaux cas confirmés rapportés en une journée.

En ce qui concerne les hospitalisations, elles ont aussi augmenté par rapport à jeudi, soit de 27 par rapport à la veille, avec un cumul de 302 à l’heure actuelle. De ce nombre, 49 sont aux soins intensifs, ce qui représente 3 personnes de plus que jeudi.

Pour ce qui est des nouveaux cas confirmés par région, Montréal enregistre 357 nouvelles personnes infectées de la COVID-19 dans les 24 dernières heures. Dans la Capitale-Nationale, le nombre est aussi à la hausse par rapport à la veille avec 183 nouveaux cas. Même chose en Montérégie, où la région enregistre une hausse de 112 cas.

En Ontario, la situation est également jugée inquiétante. Dans les dernières 24 heures, la province a enregistré 2 décès et 732 nouveaux cas ont été confirmés. Parmi ces nouvelles personnes infectées, 323 habitent à Toronto et 141 à Ottawa. Notons que plus de la moitié des nouveaux cas (58 %) sont des personnes de 39 ans et moins.