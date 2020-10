Les psychologues sollicités pour donner des vaccins

Québec cherche à recruter massivement du personnel pour la vaccination et le dépistage en vue d’une seconde vague. Un arrêté ministériel est en cours de rédaction au ministère de la Santé et des Services sociaux, pour lequel on a sollicité plus d’une vingtaine d’ordres professionnels – dont une dizaine regroupent des professionnels des services sociaux ou du domaine paramédical – afin d’autoriser leurs membres à participer à des opérations massives de vaccination et de dépistage.