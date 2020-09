Dans l’espoir de « sauver des vies », Québec limite les contacts sociaux pour les citoyens des zones rouges pour les 28 prochains jours, mais préserve la plupart des activités économiques. La Presse répond aux questions que vous vous posez.

Émilie Bilodeau

La Presse

Suzanne Colpron

La Presse

Est-ce qu’on peut inviter des amis à la maison ?

Non. Ni à l’intérieur ni à l’extérieur. « On n’accepte pas d’invitation, on ne fait pas d’invitation. Les personnes qui sont dans la maison sont les personnes qui habitent là », a dit François Legault. Des exceptions sont prévues pour les personnes qui ont besoin d’avoir recours à un proche aidant, à une gardienne ou à un plombier, a cité le premier ministre comme exemples.

Le secteur culturel est-il touché ?

Oui. En zone rouge, les salles de spectacle, les musées, les cinémas et les bibliothèques seront fermés à compter de jeudi pour 28 jours. Cependant, les tournages seront toujours permis, de même que les captations de spectacles. « Ce qu’on ne veut pas, c’est d’avoir plusieurs personnes dans une salle », a précisé le premier ministre.

Peut-on sortir d’une zone rouge pour se rendre à son chalet ?

« On recommande fortement qu’il n’y ait pas de déplacements entre les régions, a rappelé François Legault. On ne l’interdit pas, mais on le recommande fortement. » Le premier ministre a d’ailleurs dit que des barrages routiers pourraient être mis en place afin que les policiers transmettent les nouvelles consignes aux personnes se déplaçant d’une zone rouge à une autre zone. Les déplacements essentiels entre les régions, eux, sont acceptés.

Est-ce qu’on peut aller dans un bar ou un restaurant ?

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Les bars, tavernes et brasseries situés en zone rouge devront fermer leurs portes pendant 28 jours.

Non. Dans les zones rouges, Québec a ordonné la fermeture temporaire des salles à manger des restaurants, de tous les bars, brasseries, tavernes et casinos pour une durée de 28 jours, à partir de minuit, mercredi. Les livraisons et les commandes pour emporter sont cependant permises. « Le seul bon côté, c’est qu’on sent que le ministère de l’Économie va se démarquer avec des mesures directes d’aide », dit Pierre Thibault, président fondateur de la Nouvelle Association des bars du Québec.

Est-ce que les services de soins personnels et esthétiques sont maintenus ?

Oui. Les salons de coiffure et centres de soins esthétiques demeurent ouverts en zone rouge, une annonce qui réjouit l’Association professionnelle des employeurs de la coiffure du Québec. « Ç’aurait été comme la pendaison. Beaucoup de salons n’auraient pas passé à travers », a expliqué Gervais Bisson, président de l’association et lui-même coiffeur depuis 62 ans.

Peut-on célébrer un mariage ?

Non, les mariages, de même que toutes les activités organisées dans un lieu public, à l’exception des lieux de culte et des funérailles, sont interdits pour une période de 28 jours. « Les gens qui voulaient tenir un événement en octobre, on va devoir les appeler pour leur dire qu’ils ne pourront pas le faire », a commenté Frank Scuccimarri, propriétaire des salles Riviera, à Anjou. Celui-ci s’est toutefois réjoui que le gouvernement provincial évoque pour une première fois la mise en place d’une aide financière pour les restaurants, les bars et les salles de réception.

Combien de personnes peuvent assister à des funérailles ?

Le nombre est de 25 en zone d’alerte maximale. Il était de 250 cet été. « Je suis contente. J’avais tellement peur que ça baisse à 10 personnes », commente Julia Duchatel, vice-présidente de la maison funéraire Alfred Dallaire Memoria.

Est-ce que les centres de conditionnement physique restent ouverts ?

Oui, les gyms et les centres d’entraînement, à l’instar de tous les commerces, dont les hôtels, poursuivent leurs activités. « Les gyms ne sont pas des zones d’éclosion. Ça veut dire qu’on fait notre travail et que nos membres font leur travail », a lancé Mathieu Dumontet, porte-parole de la Coalition des studios d’entraînement privés du Québec.

Les services professionnels et de santé en cabinet privé sont-ils autorisés ?

Oui, mais seulement pour les services nécessitant une présence en personne. Les organismes communautaires peuvent aussi continuer à offrir leurs services.

Peut-on aller travailler dans une tour de bureaux ?

Oui. Un maximum de 25 % de l’effectif est toujours permis dans les tours de bureaux. « Ce n’est pas un problème compte tenu de ce qu’on observe », a dit le directeur national de santé publique, le Dr Horacio Arruda, qui encourage toutefois le télétravail.

Les proches aidants sont-ils admis dans les résidences pour aînés ?

Oui. En zone rouge, ils sont permis à raison d’un proche aidant à la fois. Un maximum de deux personnes par jour en CHSLD est autorisé au cours du prochain mois. Les visites qui ne sont pas considérées comme « à des fins humanitaires » sont interdites.

A-t-on le droit de manifester ?

Oui, les manifestations sont permises. Mais en zone d’alerte maximale, les manifestants doivent obligatoirement porter un masque en tout temps, a fait savoir le premier ministre Legault.