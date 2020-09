En une journée, le CHSLD Idola-Saint-Jean à Laval a enregistré 10 cas de COVID-19 chez ses résidants. Au total, 11 occupants et 7 employés de l’établissement ont contracté le virus dans les derniers jours.

Mayssa Ferah

La Presse

« J’ai peur de demain », s’inquiète Marjolaine Aubé, présidente du Syndicat des travailleuses et travailleurs du CISSS de Laval. « 10 cas en une journée, c’est beaucoup. Les employés sont désespérés. On se croise les doigts pour que ça n’augmente pas. »

Tous les travailleurs du CHSLD seront dépistés lundi, confirme-t-elle. « La crainte commence à s’installer. Certains employés ont peur de contaminer leur famille c’est sûr. »

L’éclosion s’est déclarée au rez-de-chaussée du CHSLD Idola-Saint-Jean, au même étage où est située la zone chaude dédiée aux patients COVID-19. Les 11 patients actuellement infectés se trouvent dans cette zone rouge, qui a une capacité de 15 lits.

L’établissement lavallois avait été relativement épargné durant la première vague, avec un total de neuf cas, dont trois décès.

Le CISSS de Laval a visité le centre samedi pour y inspecter les mesures sanitaires.

Familles inquiètes

La situation fait craindre le pire à plusieurs proches aidants. Rosella Boucher s’occupe de son mari Jean-Yves au CHSLD Idola-Saint-Jean depuis 6 ans et demi. Heureusement, il n’a pas contracté la COVID-19. « Pendant que nous on fait attention, partout dans la population il y a un relâchement et on écope. Je fais tellement attention à chaque fois que je rentre. J’ai tout l’équipement de protection et je limite mes contacts au quotidien pour être sûre de ne pas ramener le virus ici », explique-t-elle.

Samedi après-midi, une femme qui a préféré ne pas s’identifier est venue visiter sa grand-mère. « Elle est sur l’étage où il y a eu l’éclosion, mais son test est négatif », a-t-elle confié la gorge serrée. « Les visites sont interdites, mais je vais aller la voir à travers la fenêtre. »