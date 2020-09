Un virus et encore beaucoup d’interrogations

La COVID-19 sévit dans le monde depuis neuf mois, et si elle demeure un mystère à maints égards, on commence à mieux la comprendre. Que nous ont appris la pratique et les études ? Quel est l’état actuel des connaissances alors que les statistiques à la hausse font aussi monter une certaine tension ambiante ?