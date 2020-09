Erin O’Toole et sa famille resteront en isolement préventif jusqu’à l’obtention des résultats.

COVID-19: O’Toole et Blanchet en attente de leurs résultats

(Ottawa) Le chef conservateur Erin O’Toole et sa famille ont évité les longs délais d’attente à Ottawa pour obtenir un test de dépistage pour la COVID-19 en se prévalant d’un service de la Chambre des communes pour les députés.

Catherine Lévesque

La Presse Canadienne

Son bureau a transmis un communiqué de presse, jeudi matin, pour confirmer que la famille O’Toole restera en isolement préventif jusqu’à l’obtention des résultats.

On y indique que M. O’Toole, sa conjointe et ses enfants sont allés au centre d’évaluation de Santé publique Ottawa mercredi, mais qu’ils ont rebroussé chemin après avoir fait la file pendant « des heures » parce que le centre avait atteint sa capacité maximale.

La famille a par la suite communiqué avec Santé publique Ottawa pour obtenir un rendez-vous, mais on ne lui en proposait un que deux jours plus tard, soit vendredi.

C’est alors que le chef conservateur s’est tourné vers la Chambre des communes, qui rend des tests de dépistage disponibles à Gatineau pour les députés et les membres de leur famille dans des délais plus courts. Ils ont pu prendre un rendez-vous pour jeudi matin à 9 h.

« Je suis avec les milliers de familles canadiennes qui font la file aujourd’hui pour subir un test », a fait valoir M. O’Toole.

Ces milliers de familles, toutefois, n’ont pas accès à un service fourni par la Chambre des communes pour obtenir un test plus rapidement.

M. O’Toole s’est dit étonné de voir combien de familles attendaient pour subir un test de dépistage et a accusé le gouvernement libéral d’avoir « créé ce gâchis » en ayant tardé, selon lui, à approuver d’autres méthodes de dépistage plus rapides et moins invasives.

« Les enfants quittent l’école pour se faire tester, et c’est difficile pour les mères et les pères de les aider à garder leur calme. Le test lui-même est déplaisant pour un adulte, mais c’est pire comme parent de voir son jeune enfant le subir », a-t-il déploré.

Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, lui aussi en attente des résultats de son test, a répliqué sur les réseaux sociaux.

PHOTO JUSTIN TANG, LA PRESSE CANADIENNE Yves-François Blanchet et sa conjointe Nancy Déziel.

« Mais non, le test n’est pas si redoutable et il faut au contraire encourager les gens à subir un dépistage. Un effort sera bienvenu de sa part », a écrit M. Blanchet, tout en souhaitant à M. O’Toole et à sa famille un test négatif.

Il avait partagé une photo de lui mercredi, sur les réseaux sociaux, au moment de subir son test de dépistage dans un centre d’évaluation à Shawinigan, où il réside.

Le chef bloquiste a semblé trouver l’expérience moins désagréable que M. O’Toole. « Le test ? Y’a rien là ! » a-t-il écrit, en ajoutant que sa conjointe Nancy Déziel, qui a reçu un diagnostic positif pour le coronavirus, et lui se portent très bien et qu’ils respectent les règles.