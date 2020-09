(Québec) Alors que Québec prévenait mardi qu’il y aura « du orange sous peu » dans certaines régions, anticipant qu’elles passeront en « alerte modérée » en raison de la recrudescence des cas positifs à la COVID-19, une fuite d’un document produit pour le gouvernement Legault révèle l’ampleur du reconfinement partiel qui attend les citoyens des régions touchées.

Hugo Pilon-Larose

La Presse

Tommy Chouinard

La Presse

Les détails du code de couleurs présenté récemment par Québec (allant du vert au rouge) étaient réclamés depuis des jours par les partis d’opposition. C’est finalement un analyste en politiques publiques, Patrick Déry, qui les a publiés sur Twitter.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

« C’est un document de travail scientifique qui a été préparé par la Santé publique et qui était en évolution. Il date de plusieurs semaines. Ce n’est donc pas la version finale qui justifie les choix des codes de couleur », a expliqué mercredi le cabinet du ministre de la Santé, Christian Dubé.

Or, plusieurs éléments des documents publiés sur l’internet reprennent des informations qui ont été partagées mardi par le ministre lui-même lors d’une conférence de presse.

Dans l’un des tableaux, on y apprend notamment que la Santé publique recommande au gouvernement de limiter les rassemblements privés à six personnes et les rassemblements organisés à 50 personnes dès qu’une région passe du jaune au orange, c’est-à-dire du deuxième au troisième palier d’alerte. Mardi, le directeur national de santé publique prévenait que « c’est sûr qu’on va avoir du orange sous peu ».

Lorsqu’une région sera en alerte orange, la santé publique recommande à Québec de fermer les bars, les brasseries et les casinos, de fermer les salles à manger intérieures des restaurants, pour ne permettre que la livraison et les plats à emporter, d’interdire les sports de combat, le football, le basketball et les autres sports de contacts, d’interdire les compétitions sportives et les matchs, de fermer les gyms et les spas et d’imposer le port du masque obligatoire en tout temps dans les salles de spectacles, même lorsque les clients sont assis, ou même dans les marchés extérieurs.

Dans l’éventualité où une région passerait en code rouge, c’est-à-dire l’alerte maximale, le reconfinement serait encore plus sévère. La santé publique recommande entre autres d’interdire les rassemblements privés, de limiter les déplacements interrégionaux, de fermer les salons d’esthétique et de coiffure, de limiter les services de santé privés (comme les dentistes) aux services urgents et semi-urgents, d’interdire la pratique de pratiquement tous les sports à l’intérieur et de fermer l’hébergement touristique.

Les oppositions réclament de la transparence

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

À Québec, mercredi, les partis d’opposition ont tour à tour dénoncé le manque de clarté et de transparence du gouvernement Legault. Ils ont également réclamé que Québec dévoile ses projections du nombre de nouveaux cas positifs à la COVID-19 qui est anticipé pour les prochaines semaines, comme il l’avait fait au printemps dernier lors de la première vague.

« J'ai l'impression que les codes de couleur de vert jusqu'à rouge démontrent davantage l'inquiétude du gouvernement qu'une gradation des mesures. Moi, au Bas-Saint-Laurent, on est devenus jaunes, mais je ne sais pas ce que ça dire. Puis si on devient orange, je ne sais pas ce que ça veut dire non plus », a dénoncé le chef par intérim du Parti québécois, Pascal Bérubé.

« Si on veut illustrer le risque potentiel, rien n'empêche le gouvernement du Québec de partager ses projections, et je pense que ça contribuerait, comme on le demande très souvent, à davantage de transparence et de compréhension », a-t-il ajouté.

« « Il faut que les gens prennent conscience de ce qui se passe », a pour sa part déclaré la porte-parole libérale en santé, Marie Montpetit. « C’est la seule façon qu’on y arrive ; il faut que le gouvernement communique ces scénarios. »

De son côté, le député Sol Zanetti, de Québec solidaire, a dit constater une baisse de confiance dans la population relativement aux messages des autorités. Il a affirmé que la seule solution était une plus grande transparence.

Legault réplique

Le premier ministre François Legault a répliqué qu’il ne détient pas d’autres projections que celles dévoilées au mois de juin. « Moi aussi, je demande à la Santé publique de mettre ça à jour, mais pour l’instant, ils n’ont pas assez d’informations pour bien comprendre où on s’en va compte tenu du fait qu’il y a une grosse augmentation des cas mais pas d’augmentation des hospitalisations et de décès », a-t-il soutenu lors d’un point de presse.

« Quand on regarde le nombre d'hospitalisations et le nombre de décès, c'est pas mal en ligne avec la prévision du mois de juin. Par contre, il y a vraiment beaucoup plus de nouveaux cas que ce qu'on avait prévu au mois de juin. Puis, en fin de semaine passée, j'ai jasé avec différents premiers ministres des autres provinces, puis c'est la même chose qu'on voit dans les autres provinces aussi. »

Au sujet du document gouvernemental sur les codes de couleurs qui a été révélé, le premier ministre a soutenu qu'il s'agit « des premières moutures » du document final qui a été présenté la semaine dernière. Ce « document final» est beaucoup moins détaillé.

Tout faire pour éviter une « hémorragie »

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE Pierre Fitzgibbon

Le ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, estime pour sa part qu'il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas « d'hémorragie » au niveau économique, advenant une recrudescence exponentielle de nouveaux cas à la COVID-19. Québec évalue donc l'opportunité de déployer de nouveaux programmes destinés aux entreprises afin de compléter ceux qui ont été mis en place par le gouvernement fédéral.

M. Fitzgibbon exclut toutefois des programmes spécifiques aux bars, qui seront les premiers fermés dans les régions qui passeraient au code d'alerte orange. L'aide de Québec sera généralisée à l'ensemble des PME.

Si le Québec devait procéder à un nouveau confinement total, comme à l'hiver dernier, « ça serait un désastre » sur le plan économique, a prévenu le ministre. Ce dernier encourage les Québécois à respecter les mesures sanitaires afin d'éviter une telle situation.

- Avec La Presse Canadienne