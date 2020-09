Alors que la région de Québec a été placée en situation de « préalerte jaune », le bilan des infections à la COVID-19 liées à deux bars de la ville est passé à 80 personnes, qui ont aussi généré au moins 18 cas secondaires.

La Presse Canadienne

L’éclosion du bar Le Kirouac du quartier Saint-Sauveur de Québec défraie les manchettes depuis plusieurs jours, et le nombre de personnes contaminées a encore augmenté : selon les plus récentes données datant de mardi, le CIUSSS de la Capitale-Nationale a confirmé 68 cas liés au bar Le Kirouac et 12 au bar La Souche de Limoilou.

L’éclosion au Kirouac a généré 18 cas secondaires dans la communauté, notamment dans quatre écoles de la région.

Mardi, le gouvernement a dévoilé son nouveau système d’alertes et d’interventions régionales à quatre paliers pour la COVID-19 (vert, jaune, orange et rouge), révélant que la région de Québec a été l’une des quatre à être placée au deuxième palier, en zone jaune.

« C’est une invitation à la vigilance et à la prudence, surtout lors de rassemblements. J’invite tous les citoyens à prendre cette préalerte très au sérieux et à assumer leurs responsabilités pour limiter la transmission de la COVID-19 dans notre région », a déclaré mardi le Dr Jacques Girard, directeur de santé publique par intérim au CIUSSS de la Capitale-Nationale.

La situation dans la Capitale-Nationale a amené le CIUSSS à ouvrir mercredi une nouvelle clinique à Sainte-Foy, au 2400 avenue Dalton, augmentant ainsi sa capacité de dépistage de 600 tests supplémentaires par jour.

La Santé publique a rapporté 39 nouveaux cas mardi, portant le total de personnes infectées dans la région depuis le début de la pandémie à 2323. Le CIUSSS fera un autre bilan mercredi après-midi.