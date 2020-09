La mairesse de Longueuil, Sylvie Parent, a annoncé mardi matin être infectée à la COVID-19. Trois ministres du gouvernement Legault, François Bonnardel, Simon Jolin-Barrette et Chantal Rouleau, qui l'avaient côtoyé la semaine dernière, ont dû se placer en isolement le temps d'être testés.

Henri Ouellette-Vézina

La Presse

Tommy Chouinard

La Presse

« J’ai souvent joint ma voix à ceux et celles qui rappellent que la pandémie est loin d’être terminée et j’en suis aujourd’hui la démonstration. Je réitère donc l’importance, pour chacun et chacune de nous, de respecter les règles de distanciation sociale et les directives de la Santé publique », a indiqué la principale intéressée dans une déclaration, mardi matin.

Mme Parent dit avoir ressenti des premiers symptômes « légers » vendredi dernier, avant d’être informée le lendemain qu’une personne dans son entourage avait été déclarée positive.

« J’ai pris la décision de passer un test. Un résultat positif m’a été communiqué le dimanche 6 septembre », ajoute-t-elle, assurant qu’elle s’est « immédiatement placée en isolement » pour une période minimale d’au moins dix jours.

J’entends continuer mon travail par vidéoconférence, notamment pour les affaires quotidiennes de la Ville, les rencontres des diverses instances et les activités de représentations lorsque ce sera possible virtuellement. Sylvie Parent, mairesse de Longueuil

Au cabinet de la cheffe d’Action Longueuil, l'attachée de presse Alexandre Lapierre précise qu'aucun événement n'a été annulé ou reporté jusqu'ici, tout pouvant se faire en virtuel pour le moment. La mairesse devra toutefois, si nécessaire, annuler sa présence aux « événements nécessitant une présence physique ». « Je reprendrai mes activités normales lorsque j’aurai le feu vert de la Santé publique », illustre-t-elle.

« Au plaisir de vous croiser à nouveau dans quelque temps », conclut la mairesse, en ajoutant qu’elle ne donnera aucune entrevue sur le sujet.

Bonnardel, Rouleau et Jolin-Barrette en isolement

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE François Bonnardel

Trois ministres du gouvernement Legault sont quant à eux en isolement et vont se faire tester pour la COVID-19. François Bonnardel et Chantal Rouleau ont participé mercredi dernier à une annonce en compagnie de Sylvie Parent, qui vient d’être déclarée positive. Jeudi, le ministre de la Justice et responsable de la Montérégie, Simon Jolin-Barrette, a pris part lui aussi à un événement en compagnie de la mairesse de Longueuil.

Des membres du personnel de cabinet des trois ministres, présents lors des annonces, doivent également suivre ces mesures préventives.

PHOTO EDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, LA PRESSE Chantal Rouleau

Des représentants du gouvernement Legault et de la Santé publique ont tenu une rencontre en matinée mardi à la suite de la déclaration émise par Sylvie Parent afin de déterminer la marche à suivre.

Le ministre des Transports, François Bonnardel, ne pourra se rendre au sommet Québec-Ontario, à Toronto.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Simon Jolin-Barrette

La Montérégie sous surveillance

La nouvelle tombe alors que la Montérégie, la région administrative dans laquelle se trouve Longueuil, est l’une des plus touchées présentement par la pandémie dans la province.

Le rythme d’augmentation du nombre de cas quotidiens y est notamment plus fort que les villes de Laval et de Montréal, s’inquiètent des épidémiologistes. Lundi, quelque 34 nouvelles infections ont été recensées dans la région, pour un total de 9523 cas déclarés de COVID-19.

La Direction régionale de santé publique de la Montérégie dit d’ailleurs « surveiller la situation de près ». Mardi matin, l’organisme a lancé un nouvel appel au dépistage sans rendez-vous sur les réseaux sociaux pour les personnes qui ont des symptômes ou qui ont été en contact avec une personne testée positive.

Par ailleurs, les personnes « qui ont participé à des activités où les mesures de prévention n’ont pas toutes été respectées » sont aussi invitées à se faire dépister.