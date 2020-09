(Montréal) Les cas de COVID-19 se multiplient dans les écoles, mais il est pour l’heure impossible de savoir exactement où se situent tous les cas, puisqu’aucun bilan officiel n’est diffusé par le ministère de la Santé. Un père de Montréal a entrepris de faire le travail.

Marie-Eve Morasse

La Presse

Depuis que toutes les écoles ont rouvert leurs portes il y a quelques jours, les nouvelles faisant état de cas de COVID-19 dans certains établissements sont rapportés de manière éparse. Olivier Drouin a entrepris de les centraliser.

« Je suis avant tout le père de deux adolescentes qui vont à l’école secondaire », raconte l’homme derrière le site covidecolesquebec.org. Il a hésité avant de donner son nom aux médias. « Ce n’est pas moi l’histoire », dit-il, assurant qu’il s’agit là d’une « initiative citoyenne » qui n’est pas guidée par un parti politique ou un syndicat.

N’empêche, le fait que Québec ne rende pas publiques les données sur les cas de COVID-19 en milieu scolaire le dérange.

« Le gouvernement nous parle de transparence et on n’a jamais eu les données au mois de mai quand les écoles ont été rouvertes à l’extérieur de Montréal. Le gouvernement disait « c’est un grand succès », mais on n’avait aucune information pour le valider », rappelle M. Drouin.

Sur son site, il répertorie les derniers cas recensés dans les écoles du Québec et met à jour une carte de tous les cas répertoriés. Olivier Drouin appelle les parents, enseignants et employés de centre de services à lui soumettre des cas. Il dit avoir reçu une centaine de soumissions jusqu’ici, mais valide les informations dont il dispose avant de les ajouter à sa liste. « Si je n’ai aucune confirmation, je ne publie pas », dit-il.

De l’information disponible « dans les meilleurs délais »

Le créateur du site « COVID Écoles Québec » ne demande qu’une chose : arrêter de mettre à jour son site internet. « Ce n’est pas mon aspiration de faire ça dans la vie », dit Olivier Drouin.

Questionné à savoir s’il était possible d’obtenir une liste exhaustive de tous les cas survenus dans les écoles de la province, le ministère de l’Éducation nous a renvoyés au ministère de la Santé, qui explique ne pas avoir encore diffusé de telles données.

Les cas de COVID-19 dans les établissements d’enseignement seront-ils rendus publics, comme l’ont été les cas répertoriés dans les CHSLD ?

« Il n’est pas possible de savoir quand cette information sera disponible, mais nous travaillons pour que ce soit accessible dans les meilleurs délais », répond Marie-Louise Harvey, porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux.

La Fédération des comités de parents du Québec ne demande pas officiellement qu’un registre de tous les cas de COVID-19 soit publié par le gouvernement, mais bien que la Santé publique de chaque région communique clairement et rapidement avec les parents des écoles touchées.

« Je ne pense pas qu’un site indépendant pour recenser les cas de COVID-19 soit la solution. Quel est l’objectif et quel sera le résultat de ce registre ? Faire peur aux gens ? », demande son président, Kévin Roy.

Pour la députée libérale Marwah Rizqy, c’est plutôt le fait de ne pas publier ces informations qui crée un sentiment d’insécurité.

« La plus grande panique, c’est de ne pas savoir, d’être plongé dans le noir. Les gens peuvent alors s’inventer des scénarios et ne pas avoir la bonne information. Je préfère avoir une source fiable, celle du gouvernement, qui est vérifiée », dit Mme Rizqy.