Alors que la province enregistre 140 nouveaux cas de COVID-19 lundi, le premier ministre du Québec François Legault constate qu’il y a « un relâchement général au Québec » et demande aux citoyens de « respecter les règles ».

Ariane Lacoursière

La Presse

« C’est important de revenir à une certaine discipline », a dit lundi après-midi le premier ministre en conférence de presse. « On ne veut pas revenir au confinement », affirme M. Legault, qui ne veut surtout pas avoir à fermer les écoles.

Le premier ministre comprend que la population ait eu besoin de marquer une pause cet été. « Tout le monde voudrait recommencer. Vivre comme avant », dit M. Legault. Mais ce dernier « demande à tous les Québécois de faire des efforts ». « Je vous demande de respecter les règles », indique M. Legault.

Québec s’inquiète notamment du fait qu’après un net ralentissement des cas début août, on assiste depuis deux semaines à une augmentation du nombre de nouveaux cas. « Il n’y a pas de cause unique » pour ces nouveaux cas, explique M. Legault. Les nouveaux cas sont liés à des activités sportives, des entreprises, un mariage, etc. Ces cas sont enregistrés un peu partout au Québec, et non pas principalement dans le Grand Montréal comme lors de la première vague. « C’est plusieurs raisons dans la communauté qui font que depuis deux semaines, on a une augmentation », dit M. Legault.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé affirme par exemple que 10 des 140 nouveaux cas enregistrés lundi sont liés à une activité de karaoké qui a rassemblé plusieurs personnes qui se connaissaient. D’autres cas liés à cet événement qualifié « d’inacceptable » par M. Dubé pourraient être confirmés dans les prochains jours.

M. Legault note toutefois que si les cas augmentent, le nombre d'hospitalisations et de décès, lui, ne subit pas la même hausse. Une situation qui s'explique en grande partie parce que les nouveaux cas touchent surtout des personnes plus jeunes et moins à risque, explique-t-il.