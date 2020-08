(BAIE-COMEAU) Le Dr Horacio Arruda rêve d’une pandémie de COVID-19 sans deuxième vague, mais dans les faits, les rêves sont souvent loin de la réalité. Il l’a de nouveau rappelé lundi, lors de son passage sur la Côte-Nord.

« J’aimerais ça me tromper, qu’on est seulement des vaguelettes, mais ce serait irresponsable comme santé publique de dire qu’il n’y aura pas de deuxième vague », a-t-il lancé lors d’une conférence de presse à Baie-Comeau avec les dirigeants du CISSS et de la santé publique régionale. « On regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde et on voit les choses recommencer. »

