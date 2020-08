Les responsables de la santé publique de la Nouvelle-Écosse informent que les passagers de deux vols récents de Calgary à Halifax ont peut-être été exposés à la COVID-19.

La Presse canadienne

La province affirme que l’exposition potentielle au virus s’est produite sur le vol WestJet WS-232 du 24 août, qui a atterri à Halifax à 17 h 14, ce jour-là.

Les autorités affirment que les passagers des rangées 20 à 24, des sièges A, B, C et D, sont plus susceptibles d’avoir été exposés à la COVID-19.

Le second vol où on craint une éclosion est le WS-232 du 26 août. Les passagers des rangées 21 à 26 occupant les sièges A, B et C peuvent avoir été contaminés.

Tous ces passagers devraient appeler le 811 pour obtenir des conseils et tous les passagers du vol devraient surveiller leurs symptômes.

Pendant ce temps, la Nouvelle-Écosse n’a signalé aucun nouveau cas de COVID-19 hier.