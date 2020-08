(Québec) Le gouvernement Legault renonce pour le moment à déployer une application de traçage de la COVID-19. Mais il s’assurera d’être prêt à recourir à cette mesure en fonction de l’évolution de la situation.

Fanny Lévesque

La Presse

Les ministres Éric Caire (Transformation numérique gouvernementale) et Christian Dubé (Santé et services sociaux) ont confirmé l’information lors d’un point de presse à Montréal, mardi après-midi.

Puisque la « pandémie est sous contrôle » au Québec, « le gouvernement a décidé de ne pas aller aller de l’avant » avec le déploiement d’une application de traçage, a indiqué le ministre Caire. « Dans les prochaines semaines, on va travailler à préparer le terrain », a-t-il ajouté. L’objectif est que la province soit prête, en cas de deuxième vague, à déployer une application « immédiatement » au besoin.

Le ministre Caire a indiqué que le centre gouvernemental de cyberdéfense testera prochainement l’application COVID Shield, retenue par le gouvernement fédéral.

« Ce que le client dit, c’est qu’on n'en a pas besoin dans l’immédiat », a expliqué le ministre Dubé, faisant allusion à la santé publique. « Mais, ça peut tellement monter vite et je ne voudrais pas que les Québécois nous disent : "comment ça vous n'étiez pas prêts?" alors qu'il y a quand même une proportion des Québécois qui y adhère », a-t-il poursuivi.

M. Dubé a ajouté qu'il aimerait mieux ne pas avoir besoin d'une application de ce type.

Cette décision survient alors que la commission parlementaire sur l’utilisation de ce genre d’outils technologiques a déposé mercredi dernier le rapport de ses travaux, qui se sont déroulés la semaine dernière à l’Assemblée nationale. Le document, que La Presse a pu consulter, fait état de six observations qui ont fait consensus chez les députés.

On note notamment que les experts entendus lors des travaux ont « émis des réserves importantes » quant à « l’efficacité et la fiabilité » de ce genre d’applications à travers le monde et que la technologie Bluetooth « souffre de vulnérabilités » et représente ainsi « des risques réels d’attaques informatiques ».

La commission a aussi fait le constat qu’il n’existe pas « d’opinion majoritaire d’experts » sur l’utilité et l’efficacité des applications de traçage dans un contexte de pandémie pour limiter la contamination. On souligne également que les populations les plus vulnérables à la COVID-19 « auraient moins accès » à cette technologie.

Enfin, comme l’a soulevé la Commission d’accès à l’information lors de son passage devant la commission, les députés s’entendent pour affirmer que le cadre juridique actuel du Québec est inadéquat quant à la protection des données et des renseignements personnels, le consentement éclairé et la lutte contre la discrimination.

À la fin des travaux, le 14 août dernier, les partis d’opposition ont, à l’unisson, affirmé que Québec devait dire non au déploiement d’une application de traçage et de notification dans la province.

Ottawa a lancé l’application « Alerte COVID » à la fin juillet. L’application, qui ne fonctionne pour l’heure qu’en Ontario, a été téléchargée 1,9 million de fois. Le gouvernement Trudeau a confirmé n’avoir reçu aucune demande de la part de Québec en vue de l’utiliser sur son territoire.

L’application du fédéral utilise la technologie Bluetooth pour « échanger des codes aléatoires » entre les abonnés. Si une personne obtient un test positif, les autorités de santé publique lui transmettront alors un code unique qu’elle pourra saisir dans son appareil mobile. Toutes les personnes — ayant évidemment téléchargé l’application — recevront ainsi une alerte leur disant avoir été en contact (à moins de deux mètres et pendant au moins 15 minutes) avec cette personne.

On leur suggérera ensuite d’aller subir un test de dépistage et de s’isoler de manière préventive pendant 14 jours.

Le gouvernement Legault se laissait le choix de décider s’il irait de l’avant ou non avec une application semblable. Une consultation en ligne a été menée du 8 juillet au 2 août dernier. Selon la députée caquiste, Joëlle Boutin, près de 17 000 personnes ont répondu au questionnaire et 75 % des répondants se seraient montrés favorables à l’utilisation d’une telle application.