Quand la COVID-19 emporte l’odorat

L’eau de Javel ne sent rien, le beurre d’arachides a un goût de moisissure. Des mois après avoir contracté la COVID-19, ils sont toujours privés de leur sens de l’odorat et ne goûtent plus rien normalement. Pendant que des chercheurs partout sur la planète tentent de comprendre pourquoi, ils s’inquiètent : et si c’était permanent ?