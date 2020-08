La ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, Catherine McKenna.

(Ottawa) Ottawa offre 31 millions à des organisations non gouvernementales pour aider les communautés à trouver « des idées brillantes afin de rendre les collectivités plus sûres et résilientes aux pandémies ».

La Presse canadienne

Les sommes fédérales pourraient être utilisées par exemple pour des pistes cyclables, des jardins communautaires, des installations artistiques ou des points d’accès à internet sans fil, a précisé jeudi la ministre de l’Infrastructure et des Collectivités, Catherine McKenna.

Le nouveau programme, l’Initiative canadienne pour des collectivités en santé, s’adresse aux organisations non gouvernementales qui travailleront avec les municipalités et d’autres groupes pour identifier des projets au cours des deux prochaines années. Le ministère précise que l’Initiative « financera des projets locaux à petite échelle » qui s’inscriront dans trois axes principaux : des espaces publics sécuritaires, des solutions numériques et l’amélioration de la mobilité.

Le gouvernement précise qu’il réaffecte à ce programme 31 millions des 170 millions restants du programme Défi des villes intelligentes, qui visait à encourager les municipalités à trouver de nouvelles façons d’utiliser les données et la technologie pour aider leurs citoyens.

La ministre McKenna a précisé jeudi que des informations sur la manière dont les organismes pourront postuler au nouveau programme seront bientôt annoncées.