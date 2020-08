PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE

Selon la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, l’article permet notamment de « concilier les droits de chacun lorsqu’il y a un conflit entre ces droits et libertés, et qu’en l’espèce, on peut penser que l’obligation imposée vise notamment à protéger les droits à la vie, la sûreté et l’intégrité de chacun et chacune ».