(Québec) Le port du masque sera obligatoire dans les écoles du Québec pour tous les élèves à partir du troisième cycle du primaire, c’est-à-dire à partir de la 5e année (10 ans et plus) ainsi qu’au secondaire, a confirmé le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, lundi à Montréal. Il ne sera pas obligatoire dans les classes ni au préscolaire.

Fanny Lévesque

La Presse

La consigne s’applique aussi aux étudiants de la formation professionnelle et de la formation générale aux adultes ainsi que pour l’ensemble des membres du personnel scolaire lors de leurs déplacements à l’intérieur de l’école et dans les transports scolaires ou publics.

Bien qu’il soit recommandé, le port du couvre-visage ne sera pas obligatoire pour les élèves du préscolaire et des deux premiers cycles du primaire. Il ne sera pas non plus obligatoire lors de la récréation. Quant aux visiteurs, ils devront porter un couvre-visage en permanence.

Par ailleurs, le Dr Horacio Arruda a annoncé que le couvre-visage sera aussi obligatoire pour les enfants de 10 ans et plus dans le transport en commun et les lieux publics fermés à compter du 24 août.

Ce sont les parents qui devront fournir le couvre-visage à leur enfant pour aller à l'école. Des masques de protection seront fournis au personnel par les établissements et les centres de services scolaires. Québec veillera cependant à fournir des masques aux organismes qui viennent en aide aux familles démunies.

« Je suis content d’être ici parce que je sais qu’on va pouvoir répondre à beaucoup de questions [...] Nous sommes dans une situation exceptionnelle », a fait valoir le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, se disant « fébrile » à l’approche de la rentrée scolaire. Il a fait valoir qu’il est « crucial » de laisser les enfants aller à l’école malgré le contexte de la pandémie.

« On est capable de rouvrir nos écoles tout en protégeant nos enfants », a-t-il mentionné, prenant exemple sur la reprise des cours partout en province – à l’exception du Grand Montréal – au printemps dernier.

Selon M. Roberge, « on est encore assez loin » de la rentrée scolaire pour que le réseau ait le temps de mettre en place les nouvelles consignes sanitaires. « Le plan déposé en juin était bon, était solide [...] On arrive avec des ajustements aujourd’hui », a-t-il dit.

Le concept de bulle élargi

Le ministre Roberge a aussi annoncé que le concept de bulle sera élargi de façon à englober toute la classe. Il ne sera donc pas nécessaire de faire des sous-groupes de six élèves comme il avait été annoncé en juin dernier. Les élèves de ces « groupe-classe » n’auront pas à respecter une distanciation physique entre eux.

Québec assure qu’une offre d’enseignement à distance sera disponible pour tous les élèves qui, pour des motifs médicaux, ne pourront retourner physiquement à l’école en septembre. Dans un souci de rassurer les parents, les élèves ayant un proche présentant une condition médicale particulière pourront également être admissibles à cette offre de service, a fait savoir le gouvernement.

L’enseignement à distance sera aussi offert à tous les élèves qui devront se placer en isolement en cas d’éclosion ou de symptômes de la COVID-19.

En cas d’éclosion...

Si un élève présente des symptômes de la COVID-19, il sera « automatiquement isolé » et s’il est déclaré positif au virus, tous les parents et le personnel de l’école seront informés sur-le-champ. Une école pourrait aussi fermer ses portes en cas d’éclosion.

Les établissements scolaires devront respecter une marche à suivre bien précise pour freiner la propagation de la COVID-19 si un élève devait être malade, apprend-on dans un guide produit par le gouvernement du Québec que La Presse a pu consulter.

Ce guide fait partie du plan révisé présenté lundi par le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, afin de préparer le réseau scolaire à la rentrée dans le contexte de la pandémie.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé, et le directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda, participent aussi à l’annonce.

Si un enfant obtient un diagnostic positif à la COVID-19, tous les parents et le personnel de l’école devront être informés par l’établissement scolaire. Les personnes considérées « à risque modéré ou élevé » seront également retirées du milieu contaminé et testées. L’enfant malade devra s’isoler à la maison.

On indique dans le guide qu’un soutien pédagogique à distance sera offert aux élèves en isolement.

Par ailleurs, « s’il y a plusieurs cas de COVID » dans une même classe ou si une éclosion touche plusieurs classes, les autorités régionales de la santé publique, en collaboration avec la direction de l’école, pourraient décider de fermer une classe complète ou même toute l’école « en fonction de la situation ».

Dans tous les cas, les autorités de la santé publique devront néanmoins fournir des consignes détaillées à l’établissement touché. L’école aura aussi la responsabilité d’informer tous les parents et le personnel.

Enfin, si un élève présente des symptômes (fièvre, toux, difficulté à respirer, mal de gorge, perte de goût et d’odorat, grande fatigue, douleurs musculaires généralisées, vomissements, diarrhée) en classe, il sera immédiatement isolé. Un seul membre du personnel devra s’occuper de l’élève en attendant qu’un parent vienne le chercher.

La pièce sera ventilée, nettoyée et désinfectée après le départ de l’élève, une trousse d’urgence (masque, lunettes, gants) sera fournie.

Si l’enfant présente des symptômes à la maison, les parents devront communiquer avec le 1-877-644-4545 dans les plus brefs délais. L’enfant devra s’isoler à la maison jusqu’à ce qu’il reçoive les directives de santé publique.

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a présenté en juin les grandes lignes de son plan pour la rentrée 2020, évoquant notamment le concept de « bulles » de six élèves au sein d’un groupe.