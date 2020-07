Un plan de reconfinement «ciblé»

(Québec) Même si on devait assister à une recrudescence de la contagion au coronavirus au Québec, le gouvernement Legault n’entend pas procéder à une large opération de confinement, la stratégie qu’il avait adoptée en mars dernier. Un plan de « reconfinement » existe, et cette fois, on procédera de manière beaucoup plus « ciblée », ont indiqué à La Presse des sources proches du dossier.