Québec confirme que le port du masque sera obligatoire dès samedi prochain dans tous les lieux publics fermés, incluant les restaurants et les bars. Il sera d’abord demandé aux commerçants de renforcer les règles, mais le gouvernement envisage aussi de donner des amendes aux clients récalcitrants dès le mois d’août.

Marie-Eve Morasse

La Presse

À quelques jours du début des vacances de la construction, le Québec n’est pas à l’abri d’un nouveau reconfinement, a rappelé François Legault en point de presse à Montréal. « Porter un masque, c’est ça, la liberté », a estimé le premier ministre.

L’augmentation du nombre de cas dans la province et la transmission communautaire qui est observée a poussé le gouvernement à rendre le port du masque obligatoire, a expliqué M. Legault. Il s’est défendu d’avoir été soumis à la pression de certaines villes, dont Montréal, qui ont devancé Québec dans cette annonce. « On n’a jamais exclu de mettre le masque obligatoire partout au Québec », a-t-il déclaré.

Ce sont les commerçants qui devront s’assurer que tous les clients portent bel et bien un masque. Un commerce qui ne se plierait pas à cette nouvelle exigence s’exposera à une amende pouvant aller entre 400 $ et 6000 $. À terme, les clients récalcitrants pourraient aussi recevoir des amendes.

« On ne peut pas mettre la responsabilité seulement dans les mains des propriétaires de commerces », a affirmé François Legault. Si ceux-ci devaient avoir maille à partir avec certains clients, ils pourront appeler la police, a-t-il indiqué.

Pourquoi ne pas simplement demander aux policiers de faire respecter les règles ? « Les policiers ne peuvent pas tout le temps être dans les magasins », a souligné le premier ministre, qui compte sur la « collaboration » des Québécois pour que les choses se déroulent rondement,

Les masques seront aussi obligatoires dans les restaurants et les bars. « Il y a des petits comiques qui disent : comment on peut faire pour manger si on a un masque ? On porte un masque quand on est en mouvement, mais une fois qu’on est assis, qu’on est à deux mètres des autres, on peut l’enlever son masque », a expliqué M. Legault.

Rappelons que depuis lundi matin, le masque est obligatoire dans les transports en commun partout dans la province. Dans le métro de Montréal, à l’heure du diner, une très grande majorité des usagers le portait et des affiches posées sur les portes des stations rappelaient la nouvelle consigne.