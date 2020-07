Québec rendra les masques obligatoires dans tous les espaces intérieurs publics de la province dès le samedi 18 juillet, pour les personnes de 12 ans et plus.

La Presse canadienne

Le premier ministre François Legault en a fait l’annonce, lundi, en compagnie du directeur national de santé publique, Horacio Arruda.

Les propriétaires de commerces et autres espaces publics fermés seront chargés de veiller au respect de la nouvelle réglementation. Ceux qui n’appliquent pas les règles pourraient encourir des amendes allant de 400 à 6000 $, a indiqué le premier ministre.

M. Legault a précisé que des amendes aux consommateurs récalcitrants qui refuseront de porter un masque pourraient éventuellement aussi être imposées.

Les lieux publics fermés incluent les restaurants, mais M. Legault a noté que les clients pourront évidemment enlever leur couvre-visage pour manger.

« On porte un masque quand on est en mouvement. Une fois assis, qu’on est à deux mètres des autres personnes, on peut l’enlever son masque. Par contre, quand on se lève pour aller à la toilette ou quitter le restaurant, on va mettre son masque », a-t-il dit.

Une exception sera prévue pour les personnes qui ne pourront pas porter un masque pour des raisons médicales.

Un règlement qui rend les couvre-visages obligatoires dans les transports en commun de la province est par ailleurs entré en vigueur lundi.