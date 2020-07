«Comme dans un party d’ados avant la pandémie»

C’est sans s’inquiéter de la COVID-19, en dansant collés et en partageant verres et collations, que plus de 60 jeunes ont festoyé le 28 juin à Saint-Chrysostome, en Montérégie, racontent des invités. Leur insouciance a coûté cher. Le virus s’est infiltré partout. Au moins cinq commerces ont dû fermer et des familles entières sont contaminées.