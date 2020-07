Les femmes enceintes sous la loupe des chercheurs

Attendre un enfant est une période très spéciale de la vie, et la vivre en pleine période de pandémie est encore plus singulier. Des chercheuses québécoises veulent étudier les effets du stress vécu actuellement par des milliers de mères sur elles ainsi que sur leur progéniture. L’objectif : recruter 5000 femmes enceintes dans le monde et les suivre, leur bébé et elles, pendant au moins cinq ans.