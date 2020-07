Une étude sur les répercussions de la COVID-19 sur le traitement du cancer

(Montréal) La COVID-19 et le cancer n’ont pas cohabité paisiblement : des diagnostics ont été retardés et la possibilité de certains traitements s’est parfois envolée. Un chercheur de l’Université McGill entreprend un projet de recherche afin de cerner toutes les répercussions de la pandémie sur le cancer et déterminer pour l’avenir quels traitements doivent être priorisés ou peuvent être repoussés dans un tel contexte, sans accroître la mortalité.