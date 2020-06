(Québec) Le gouvernement Legault rendra obligatoire le port du masque dans les transports en commun partout au Québec. L’annonce sera faite mardi mais la mesure entrera en vigueur dans environ deux semaines seulement.

Tommy Chouinard

La Presse

Tristan Péloquin

La Presse

Bruno Bisson

La Presse

Le premier ministre François Legault fera une conférence de presse en compagnie du directeur national de la santé publique, le Dr Horacio Arruda. Ce dernier a un peu vendu la mèche en déclarant lundi, mais aussi dès la semaine dernière, que le port du masque obligatoire dans les systèmes de transport collectif est une mesure « très, très fortement évaluée actuellement ». Il a déploré une fois de plus un relâchement dans le respect des consignes sanitaires.

Un délai de deux semaines est accordé pour permettre à la population et aux sociétés de transport de se préparer à l’entrée en vigueur de la mesure, selon les explications données par une source gouvernementale.

En conférence de presse à Québec, le Dr Arruda a encore une fois déploré un relâchement dans le respect des consignes sanitaires, comme la distanciation physique et le port du couvre-visage.

PHOTO JACQUES BOISSINOT, LA PRESSE CANADIENNE Le directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda

« C’est important de ne pas oublier que ce virus-là existe encore », a-t-il déclaré, en réitérant qu’il s’attend à une deuxième vague de contagion ou du moins, à « des vaguelettes ».

« Je sens, avec l’été, un relâchement, et c’est tout à fait normal. On sent un relâchement du port du masque, les gens sont plus proches les uns des autres. Tout dans la nature nous amène à nous rapprocher, à oublier le virus, mais on ne peut pas se le permettre », a-t-il dit.

Son collègue François Desbiens, directeur national de la santé publique de la région de capitale nationale, a invité la population de Québec à ne pas « baisser la garde » et à « commencer dès cet été à porter le masque dans les commerces et dans les transports en commun, même si ce n’est pas encore obligatoire. C’est le temps de commencer à avoir des bonnes habitudes, et à donner l’exemple. »

« Nous avons tous la responsabilité de nous préparer », a insisté le Dr Arruda.

300 000 couvre-visages déjà distribués

La Société des Transports de Montréal (STM) n’a pas voulu commenter nos informations pour le moment. L’organisme dit ne pas avoir des statistiques sur la proportion de sa clientèle qui porte le couvre visage dans ses autobus et ses métros.

Les sociétés de transport en commun de la métropole (STM, RTL, STL et exo) ont collectivement distribué 300 000 couvre-visages en mai et juin sur le territoire de la Communauté métropolitaine montréalaise. « L’objectif est de se rendre à 1,5 million, grâce à l’appui du gouvernement », précise la porte-parole de la STM Amélie Régis.

La clé pour rétablir la confiance, selon exo

Au réseau exo, qui assure les services de trains de banlieue et d’autobus dans les municipalités des couronnes, on se réjouit de cette décision, et on estime qu'elle va contribuer à ramener les clientèles perdues vers les transports collectifs.

« L’obligation du port du masque dans le transport collectif est un élément clé pour rétablir la confiance et le sentiment de sécurité dans l’ensemble de nos services », écrit la porte-parole d’exo, Catherine Maurice.

« Depuis plusieurs semaines déjà, rappelle-t-elle, exo recommande fortement de porter un couvre-visage ou un masque à bord des véhicules pour contribuer à limiter la propagation du coronavirus. Il est clair pour nous que plus nous serons nombreux à le porter, mieux nous serons toutes et tous protégés. »