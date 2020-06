La COVID-19 a fait 29 décès de plus, selon le nouveau bilan publié mercredi, portant à 5298 le nombre de morts depuis le début de la pandémie.

La Presse

À ce jour, 54 263 personnes ont été infectées par le virus, un nombre en augmentation de 117 cas depuis mardi. 690 Québécois sont présentement hospitalisés en raison du coronavirus.

On rapportait 58 infections de plus dans la région de Montréal, pour un total de 26 815. Le bilan était de 5698 cas à Laval et de 7641 en Montérégie.

-Avec La Presse canadienne