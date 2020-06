(Ottawa) Alors que la Prestation canadienne d’urgence (PCU) tire à sa fin, le premier ministre canadien assure ceux qui sont dans l’incertitude que le fédéral sera là pour eux.

Mélanie Marquis

La Presse

« Si vous avez du mal à trouver un emploi, vous ne devriez pas non plus avoir à vous inquiéter de ne plus toucher la Prestation canadienne d’urgence », a déclaré Justin Trudeau lundi au pied de sa résidence de Rideau Cottage.

« On est en train de trouver une solution pour prolonger la période de prestations. [...] On aura plus de détails pour vous cette semaine, mais pour l’instant, je veux que vous sachiez qu’on va continuer d’être là pour vous et votre famille », a-t-il soutenu.

Il n'a pas précisé comment serait réaménagée l'aide directe réclamée par 8,4 millions de Canadiens en date du 4 juin dernier, pour un coût de 43,51 milliards de dollars au trésor public. Environ 1,2 million d'entre eux ont cessé de s'en prévaloir, selon le gouvernement fédéral.

« L’annonce ne sera pas pour ce matin. Ce matin, je peux rassurer tous les Canadiens qui reçoivent la PCU, qui cherchent un emploi, qui ne sont pas sûrs qu’ils vont pouvoir trouver un emploi lors de la fin de la PCU, que nous allons continuer d’être là pour les appuyer », a plaidé le premier ministre.

Les libéraux ont inclus dans un projet de loi déposé la semaine dernière des modifications aux critères de la PCU ainsi que de sévères sanctions pour les personnes qui tenteraient de toucher frauduleusement ce chèque imposable de 2000 $ par mois.

En vertu de ce qui est proposé dans le texte législatif, une demande serait refusée si un travailleur « ne recommence pas à exercer son emploi lorsqu’il est raisonnable de le faire et lorsque son employeur le lui demande », « ne recommence pas à exécuter un travail pour son compte lorsqu’il est raisonnable de le faire » ou « refuse une offre d’emploi raisonnable alors qu’il est en mesure de travailler ».

Un volet du projet de loi gouvernemental vise les fraudeurs qui ont abusé de la PCU; on souhaite imposer une amende maximale de 5000 $ et une peine d’emprisonnement pouvant atteindre six mois pour ces gens. Le premier ministre a promis que les Canadiens qui ont fait des erreurs de bonne foi ne se feraient pas taper sur les doigts.

La mesure législative C-17 qui a été mise de l'avant à la Chambre des communes mercredi dernier est cependant bloquée, le gouvernement Trudeau n’ayant pas réussi à négocier un terrain d’entente avec les partis d’opposition.

Lundi matin, en conférence de presse au parlement, le chef néo-démocrate Jagmeet Singh a prévenu que son parti approuverait l’étude des crédits budgétaires à Ottawa seulement si le gouvernement accepte de prolonger le programme de PCU.

Le Conseil national des chômeurs et chômeuses (CNC) s'est réjoui du signal envoyé lundi. « Voilà enfin une perspective qui semble rassurante, a déclaré Pierre Céré, porte-parole du CNC. On le répète, la PCU doit être prolongée, ça doit être la priorité, nous avons hâte de voir les détails.»

Il a conseillé aux libéraux de «rapidement rassurer ces dizaines de milliers de travailleurs et travailleuses qui seront bientôt sans revenu» plutôt que «d’essayer de faire adopter son projet de loi C-17». Les travaux parlementaires en sont à leur dernière semaine à Ottawa.

Achat des aliments excédentaires

Le premier ministre a par ailleurs annoncé lundi le lancement des applications pour le programme d’achat des aliments excédentaires. Cette initiative fait partie d'un bouquet de mesures de soutien à la chaîne d’approvisionnement alimentaire du Canada qui a été dévoilé au début du mois de mai.

«À cause de la pandémie, de nombreux producteurs n’arrivent pas à vendre une partie de leurs produits. Ils ont travaillé fort pour les cultiver et ça serait dommage de les gaspiller. Avec ce programme, on va acheter certains des excédents pour les redistribuer à ceux qui en ont besoin», a-t-il exposé.

«Tout le monde est gagnant. Les agriculteurs ont un marché pour leurs produits, et on aide à nourrir les familles qui en ont de besoin», a indiqué Justin Trudeau.

-Avec La Presse canadienne