(Ottawa) Il aura fallu attendre le jour même de la fin prévue de l’opération militaire dans les CHSLD du Québec pour obtenir la réponse du gouvernement fédéral. Elle pourrait laisser le gouvernement Legault sur son appétit.

Mélanie Marquis

La Presse

« Nous prolongeons la mission actuelle des Forces armées au Québec jusqu’au 26 juin. Je veux être clair : les 1400 membres des Forces Armées de l’Opération LASER sont toujours au Québec et sont actuellement en train d’être redéployés dans des CHSLD qui en ont plus besoin », a déclaré le premier ministre Justin Trudeau, vendredi.

« Nous poursuivons nos discussions avec Québec en vue d’élaborer un plan à moyen terme qui nous permettra d’appuyer les efforts jusqu’au 15 septembre », a-t-il poursuivi dans son allocution quotidienne à sa demeure de Rideau Cottage, saluant au passage le travail des femmes et des hommes en uniforme qui « font un travail incroyable et sauvent des vies ».

Il a exposé que « depuis la fin avril, la situation dans plusieurs CHSLD s’est stabilisée », que « de nombreux préposés sont en train de retourner au travail », et que cela signifie donc « que les membres des Forces armées qui ont été déployés dans un CHLSD où les choses se sont améliorées peuvent maintenant aller donner un coup de main dans d’autres centres où la situation est plus critique ».

Ainsi, le plan à moyen terme dont le fédéral discute avec Québec inclut-il « une participation active de la Croix-Rouge canadienne avec des gens payés, bien formés et qui seront aussi efficaces que les membres des forces armées », a précisé Justin Trudeau, assurant que le « gouvernement fédéral va continuer d’être là pour les Québécois ».

La veille, le premier ministre François Legault avait signifié que sa position n’avait pas changé d’un iota, en y pestant qu’il n’avait « toujours pas eu de réponse à savoir qu’est-ce qu’il y a de plus urgent au Canada ou à l’étranger que de s’occuper de nos aînés dans les CHSLD ».

Il a continué à chiffrer à au moins 1000 le nombre de militaires qui doivent rester pour prêter main-forte dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée, et ce, jusqu’à la mi-septembre. Et du même souffle, François Legault a mentionné que de 1320 soldats, au 21 mai, on est passé à environ 750 au total.

Le chef par intérim du Parti conservateur, Andrew Scheer, s’est rangé dans le camp du premier ministre du Québec, qualifiant sa demande de prolongation de « raisonnable » lors d’une conférence de presse au parlement d’Ottawa.

« Nous sommes [du] côté du premier ministre provincial qui a besoin de ressources additionnelles ; c’est le gouvernement fédéral qui laisse tomber les provinces, qui laisse tomber les aînés », a-t-il déploré vendredi matin.

Prise de température des voyageurs

Le premier ministre a par ailleurs fait une autre annonce d'importance, vendredi: il a en effet affirmé qu'Ottawa «rendra la prise de température obligatoire pour les passagers aériens, ainsi que le personnel et les employés».

Les passagers fiévreux se verront refuser l'accès à bord.

«Notre gouvernement prend note des nouvelles pratiques exemplaires qui sont en vigueur ailleurs dans le monde pour protéger les gens», a souligné Justin Trudeau. Son ministre des Transports, Marc Garneau, doit fournir davantage de détails sur cette mesure plus tard dans la journée.