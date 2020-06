Des montres intelligentes pour repérer les malades en CHSLD

C’est dans les centres de soins de longue durée que la COVID-19 fait le plus de ravages, et voilà que des chercheurs veulent y amener la haute technologie en renfort. Leur idée : des montres intelligentes et des algorithmes d’intelligence artificielle capables de repérer les patients infectés avant même qu’ils ne développent de symptômes.