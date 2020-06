Après trois mois de fermeture forcée en raison de la COVID-19, les bibliothèques de Montréal reprendront graduellement leurs activités à compter de lundi prochain.

Kathleen Lévesque

La Presse

D’abord, le retour des livres empruntés pourra s’effectuer par les chutes extérieures. Puis, une semaine plus tard, à compter du 22 juin, certains services de cueillette et de réservation seront rouverts.

Dans un communiqué, la Ville explique que l’embellie observée quant à la pandémie permet un certain retour aux activités, selon les recommandations faites par la santé publique. Il ne sera toutefois pas encore possible de flâner dans les rayons à la recherche d’un livre, et l’accès aux postes informatiques et aux imprimantes n’est toujours pas autorisé.

Des mesures sanitaires s’appliqueront : plexiglas aux comptoirs, nettoyage des surface et isolement des livres retournés pendant trois jours.