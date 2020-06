(Ottawa) Le gouvernement Trudeau va accorder une exemption limitée aux Canadiens qui sont séparés de leurs proches à cause des frontières depuis la mi-mars.

Joël-Denis Bellavance

La Presse

L’exemption limitée permettra aux membres de la famille immédiate des citoyens ou des résidants permanents à entrer au Canada, principalement des conjoints, des enfants, et les parents d’enfants mineurs, a annoncé le premier ministre Justin Trudeau durant sa conférence de presse à Rideau Cottage.

« On veut évidemment que les familles soient ensemble, mais notre priorité demeure la sécurité des Canadiens. On va donc instaurer une exemption limitée. […]

Mais je veux être clair. Toute personne qui entre au pays va devoir s’isoler complètement pendant 14 jours », a affirmé le premier ministre.

Le ministre de l’Immigration, Marco Mendicino, devrait annoncer plus de détails au sujet de cette mesure en journée lundi.

Depuis quelques semaines, le gouvernement Trudeau se fait talonner par les députés des partis de l’opposition sur cette question durant les séances hybrides du comité de la COVID-19 de la Chambre des communes.

M. Trudeau a profité de sa conférence de presse pour indiquer que son gouvernement adoptera de nouvelles mesures pour lutter contre le racisme systémique au pays.

« Nos communautés subissent les inégalités et le racisme en ce moment, incluant dans le contexte de la pandémie. Il suffit de regarder une carte des cas de COVID-19 à Toronto et à Montréal pour constater que les Canadiens noirs sont plus durement touchés par la COVID-19 », a-t-il affirmé.

« Je suis là pour écouter les revendications des Canadiens noirs. Je vous entends dénoncer la discrimination systémique, le racisme, les préjugés inconscients qui persistent chez nous. Et je suis prêt à passer à l’action », a-t-il ajouté sans offrir plus de détails.

M. Trudeau a indiqué avoir discuté des récents cas de violence envers les autochtones impliquant la GRC avec la commissaire du corps policier fédéral, Brenda Lucki, lundi matin. Il a aussi abordé ce dossier durant la réunion du cabinet de vendredi.

« Les choses doivent changer. Mais réparer des siècles d’injustice, d’exclusion et de violence, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut travailler ensemble et il faut travailler fort. Aujourd’hui, je m’engage à continuer à mener la charge. Et notre gouvernement va travailler aussi fort et aussi vite que possible pour bâtir un pays juste et meilleur avec vous », a-t-il promis.