(Montréal) Si le mouvement reconnaît « un changement majeur » dans le ton des gouvernements au sujet du statut des demandeurs d’asile qui œuvrent comme « anges gardiens » dans les centres de soins du Québec, c’est un engagement ferme que réclament les militants. Ils ont donc prévu de manifester samedi matin devant le bureau de circonscription de Justin Trudeau à Montréal.

La Presse canadienne

Il s’agit d’une deuxième manifestation pour le groupe Debout pour la dignité, qui a déjà tenu une caravane de voitures le 23 mai.

Le mouvement réclame qu’un statut spécial soit accordé aux demandeurs d’asile qui combattent la pandémie de la COVID-19 dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée ainsi que dans d’autres établissements où le manque de main-d’œuvre est criant.

À la suite de la première manifestation et d’une vague d’appuis dans la population, le premier ministre du Québec François Legault a changé d’approche face à ceux qu’il a lui-même qualifiés d’« anges gardiens » prenant soin des aînés. Le premier ministre a demandé que chaque cas soit évalué afin d’accueillir certaines de ces personnes comme des immigrants et non comme des réfugiés.